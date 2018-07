Ohne Führerschein Unfall verursacht

Symbolfoto: dpa

Lastrup/Cloppenburg (ma). Sich von einem Freund ohne dessen Einverständnis für eine Einkaufsfahrt von Lastrup nach Essen ein Auto leihen, dann einen Unfall bauen und am Ende keine Fahrerlaubnis haben.

Das ist einem 36 Jahre alten Lastruper passiert, weswegen er sich jetzt vor dem Amtsgericht in Cloppenburg verantworten musste. Das Gericht verurteilte den 36-Jährigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu vier Monaten Haft auf Bewährung und einer Führerscheinsperre von einem Jahr. Den ausführlichen Gerichtsbericht

