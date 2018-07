Drei Tage dreht sich alles um Sport

Nicht ganz einfach: Die Bierfassstraße beim „Spiel ohne Grenzen“ wird eine echte Herausforderung für die Teilnehmer des Sportfestes in Hemmelte. Foto: Landwehr

Hemmelte (la). Ganz im Zeichen der Bewegung steht am Wochenende das Lastruper Kirchdorf Hemmelte. Denn erneut lädt der hiesige SV von Freitag bis Sonntag zum Sportwochenende.



Ein Altherren- und ein Damen-Fußballturnier, der Tag des Mädchenfußballs, der Auftritt der Damen des Zweitbundesligisten BV Cloppenburg, das Spiel „Dicke Überraschung", ein „Bubble-Ball-Turnier" bei den Spielen ohne Grenzen, Summer-Dance auf dem Sportplatz und eine riesige Tombola – so vielseitig präsentiert sich dieses Jahr das Wochenende.