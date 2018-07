Tierquäler kommt mit Geldstrafe davon

Symbolfoto: Bänsch

Lastrup (ma). Weil er aus Frust über die Trennung dem kleinen Hund seiner Ex-Freundin die Knochen gebrochen und das verletzte Tier in den eiskalten Lastruper Dorfteich geschleudert hat, ist ein 22 Jahre alter Mann aus Lastrup zu einer Geldstrafe von 1800 Euro verurteilt worden. Dieses Urteil ist rechtskräftig geworden. Dabei hätte die Tat weitaus größere Konsequenzen haben können. Und das hat mit einer früheren Verurteilung zu tun. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 21. Juli – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

