Senioren seit vier Wochen im Dauereinsatz

Zwölf Rentner pflegen ehrenamtlich Verkehrsinsel-Bepflanzung in Hemmelte

Pflanzenliebhaber: Gießen aktuell wöchentlich an der Hemmelter Hauptkreuzung (von links): Heinz Albers, Willi Pahls, Heinrich Moll, Werner Rump, Theo Tellmann, Karl-Heinz Hoppe, Werner Rump, Josef Gövert, Jochen Will, Gerd Rolfes, Hubert Stratmann. Foto: gab

Hemmelte (gab). Schon von Weitem leuchten die orangen Warnwesten den Autofahrern auf der B68 entgegen. An der Ampelkreuzung in Hemmelte sind zusätzlich noch Warnschilder aufgestellt. So vorschriftsmäßig abgesichert, arbeiten hier jeden dritten Mittwoch im Monat mindesten zwei Stunden zwölf „jung gebliebene Rentner" und kümmern sich um die Bepflanzung der Seitenstreifen und der Verkehrsinsel. Wegen der Trockenheit sind sie aber seit vier Wochen im Dauereinsatz. Mehrmals in der Woche müsssen die Blumen gegossen werden.