Körperverletzung? Verfahren eingestellt

Symbolfoto: Bänsch

Lastrup (ma). Eingestellt worden ist das Verfahren gegen einen syrischen Flüchtling, der sich wegen gefährlicher Körperverletzung vor dem Cloppenburger Jugendgericht verantworten musste. Der Aufwand, den Fall eventuell zu klären, stehe in keinem Verhältnis zu einem möglichen Ergebnis, lautete am Donnerstag die Begründung für die Einstellung des Verfahrens. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 20. Juli – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.