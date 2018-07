Kinder streifen mit Lastruper Jägern durchs Revier

Spannend: Hubert Brüning zeigt den Kindern die Jagd mit dem Frettchen. Foto: Aloys Landwehr

Lastrup (la). Mit dem Signal der Jagdhornbläser zum „Sammeln der Jäger" eröffnete der Hegering Lastrup die diesjährige Ferienpassaktion „Mit dem Jäger ins Revier". Rund 80 erwartungsvolle Kinder scharten sich dann beim Dorfgemeinschaftshaus in Schnelten um. Hegeringleiter Bernd Böckmann, der die Gruppeneinteilung vornahm, bevor die Kinder dann die drei Jagdwagen stürmten, die sie ins Revier brachten.