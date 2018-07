Giftige Pflanze kommt wieder vermehrt vor

Leicht zu erkennen: Das Jakobskreuzkraut hat gelbe Blüten, die immer 13 Blütenblätter aufweisen. Foto: Henneberg

Von Gabriele Henneberg



Lastrup/Löningen. Weiß und gelb blüht es aktuell an vielen Straßenrändern im Landkreis. Auch die mit Wildblumen und Gräsern eingesäten Bermen entlang der Bundesstraße 213 zwischen Cloppenburg und Löningen sind zum Teil hoch bewachsen. Eigentlich hübsch anzusehen, wäre da nicht eine Pflanze, die Probleme bereitet: das giftige Jakobskreuzkraut. Dr. Petra Wewer hat die MT-Redaktion auf die wachsenden Bestände hingewiesen.



Die Allgemeinmedizinerin, die in Peheim wohnt und auch eine Praxis in Vrees betreibt, weiß: Die Pflanze ist sehr gefährlich für Weidetiere und verursacht starke Leberschäden. Auf der Weide würden Pferde und Rinder normalerweise einen Bogen um die Pflanze machen, da sie bitter schmeckt. „Jetzt, aufgrund der langen Dürreperiode knabbern manche Tiere in Ermangelung anderen Futters aber doch die Pflanzen an", sagt die Ärztin.