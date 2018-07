Schnelter vergnügen sich bei Elefantenspiel

Süß: Die Candybar mit Schminkmöglichkeiten und vielen Leckereien fand zahlreiche Bewunderer. Foto: Heinz Benken

Von Heinz Benken



Schnelten. Vor zwei Wochen hatten die Schnelter noch Schützenfest in Lastrup gefeiert, nun waren viele Lastruper zum Dorffest in den Lastruper Ortsteil Schnelten gekommen. Wie in jedem Jahr hatte die Dorfgemeinschaft zu ihrem zweitägigen Fest ins Dorfgemeinschaftshaus und auf dessen Außengelände eingeladen.



„Schon seit mehreren Jahrzehnten feiert unsere Dorfgemeinschaft ihr Sommerfest nach dem Lastruper Schützenfest," berichtet Birgit Immeyerhoff vom diesjährigen Organisationsteam. Das stellte der Bezirk Alter Bahnhof. „Die Festvorbereitungen übernimmt in jedem Jahr ein anderer Dorfbezirk." Nur die leckeren Torten bringen Frauen aus dem gesamten Dorf ins Dorfgemeinschaftshaus.