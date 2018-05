Unbekannter bedroht Post-Angestellte mit Messer

Symbolbild: dpa

Lastrup (mt). Ein unbekannter Mann hat am Donnerstag in Lastrup eine Postfiliale überfallen: Er bedrohte eine 51-jährige Angestellte mit einem Messer und forderte, ihm das Geld aus der Kasse auszuhändigen. Mit einer Beute in Höhe eines fünfstelligen Betrags flüchtete der Mann.



Der Räuber hatte die Postfiliale an der Kirchstraße in der Zeit von 12.32 Uhr bis 13.20 Uhr betreten, wie die Cloppenburger Polizei mitteilte. Der Mann soll 175 cm groß und mit einer Jogginghose bekleidet gewesen sein. Außerdem soll er ein dunkles Oberteil mit Kapuze getragen haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lastrup (04472/8429) oder die Polizei Cloppenburg (04471/18600) entgegen.