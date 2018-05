Schützen-Gen liegt ihr im Blut

Erste Frau bei den Schützen: Seit dem 6. April ist Manuela Osterloh die Vorsitzende des Schützenvereins Matrum-Timmerlage-Kneheim-Nieholte. Foto: Henneberg

Von Gabriele Henneberg



Matrum. Seit dem 6. April ist nichts mehr so, wie es vorher war beim Schützenverein Matrum-Timmerlage-Kneheim-Nieholte. Oder etwa doch? Als erster Schützenverein im Landkreis Cloppenburg haben die Mitglieder einstimmig eine Frau an ihre Spitze gewählt. Manuela Osterloh ist seit der letzten Generalversammlung Vorsitzende (die MT berichtete). Radikal geändert hat sich dadurch aber (noch) nichts. Denn die 45-Jährige ist von Kindesbeinen an mit dem Schützenverein verbunden und seit 2002 Vorstandsmitglied. „Das Schützenblut wurde mir intensiv weitervererbt“, sagt sie selber. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 3. Mai entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.