Michael Kramer bleibt Bürgermeister

Wahlsieg gefeiert: Michael Kramer mit Ehefrau Nicole (links) und Johanna Hollah CDU-Gemeindeverbandsvorsitzende. Foto: Ellmann

Lastrup (mab). Lastrups Bürgermeister Michael Kramer geht in eine weitere Amtszeit. Bei der Bürgermeisterwahl stimmten am Sonntag 84,93 % der Wähler mit Ja – einen Gegenkandidaten gab es bei der Wahl nicht. 15,07 % der Wähler setzten ihr Kreuz bei Nein. Die Wahlbeteiligung lag bei 38,59 % - von den 5665 Wahlberechtigten gaben nur 2186 tatsächlich ihre Stimme ab.



Die neue Amtsperiode erstreckt sich bis ins Jahr 2026. Wegen der Übergangsregelung - in Zukunft findet die Bürgermeisterwahl mit der regulären Kommunalwahl statt und die Amtszeit ist wie bei den Räten auf fünf Jahre begrenzt (wobei Wiederwahl möglich ist) - wird seine reguläre Amtszeit von sieben Jahren um rund 15 Monate verlängert.



