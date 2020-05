Neuer Anlauf fürs Heiraten auf Schienen

Verkuppelt: Der Verein Museumseisenbahn Friesoythe-Cloppenburg möchte Brautpaaren ermöglichen, sich das Jawort in einem der historischen Waggons zu geben. Foto: Dennis Schrimper

Von Dennis Schrimper

Garrel/Landkreis Cloppenburg. Dass der Hafen der Ehe auch auf Schienen erreichbar ist, davon ist der Verein Museumseisenbahn Friesoythe-Cloppenburg fest überzeugt. Seit mehreren Jahren versuchen die Ehrenamtlichen, einen Wagen speziell als Hochzeits- und Veranstaltungswaggon aufs Gleis zu bringen. Doch wegen der schwierigen Finanzierung hieß es für das Projekt immer wieder: Endstation. Zwar haben bereits standesamtliche Trauungen in einem Personenwagen auf dem Streckenabschnitt der Stadt Friesoythe stattgefunden. Dieses Angebot möchte der Verein nun aber weiter ausbauen.

In einem ersten Anlauf im Jahr 2017 waren die Kosten für die Herrichtung eines Waggons auf 105000 Euro geschätzt - und dafür Mittel aus dem EU-Förderprogramm LEADER beantragt worden. Da Zusagen für weitere finanzielle Unterstützung fehlten, blieb der Fördertopf zu.