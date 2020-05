Politiker sehen Bürgerverein in der Pflicht

Boden zu hart: Die Tennishalle in Nikolausdorf ist für den Schulsport ungeeignet. Foto: Schrimper

Von Dennis Schrimper

Nikolausdorf. Seit August 2017 müssen die Mädchen und Jungen der Grundschule in Nikolausdorf erst mal in den Bus steigen, wenn für sie Sport auf dem Stundenplan steht. Dann werden sie auf Kosten der Gemeinde Garrel zur Turnhalle in Beverbruch gefahren.

Hintergrund: Der Gemeinde-Unfallversicherungsverband Oldenburg hatte seinerzeit die bis dato praktizierte Nutzung der Tennishalle in Nikolausdorf für den Schulsport untersagt. Der in der Halle verlegte Betonboden entspricht nicht den Vorgaben, benötigt wird ein sogenannter Prellboden.

Auf Initiative des Bürgervereins „Wir in Nikolausdorf“ (WIN) hat sich nun der Familien-, Senioren-, Kultur- und Sportausschuss der Gemeinde Garrel am Mittwoch mit dem Thema beschäftigt, das schon lange in der Diskussion steht. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 08. Mai – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

