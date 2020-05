Anweisungen kommen per WhatsApp

Kamera läuft: Laura filmt und lässt ihre Schwester Pia springen. Foto: Looschen



Von Hubert Looschen

Garrel. „Hallo, hier sind Laura und Pia mit neuen Übungen. Heute braucht ihr einen Zollstock, ein Badetuch und einen Flummi“. So beginnt der neue Film, den die beiden Focken-Schwestern heute ins Netz stellen. Sie sind Trainerinnen der Leichtathletik-Abteilung des BV Garrel. Jeden Freitag treffen sich im normalen Trainingsbetrieb bis zu 40 Kinder und hören auf das Kommando der beiden. Dabei ist Kommando falsch, sie beginnen mit einem Klatschrhythmus. Laura und Pia fangen an, immer mehr Kinder kommen und klatschen mit, bis ein Klatsch-Stakkato den Trainingsbeginn markiert.

So war es bis Mitte März, bis Corona kam und den Trainingsbetrieb in der Gruppe lahmlegte. „Können wir nicht kleine Videofilme mit Trainingsanregungen drehen?“, fragte Abteilungsleiter Volker Herrmann. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 08. Mai – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Garrel:

07.05.2020 | Vom Glück, am Glück anderer teilzuhaben