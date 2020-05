Vom Glück, am Glück anderer teilzuhaben

Schafft Verbindungen: In dieser Woche hatte Andrea Crone ihre erste Trauung im Garreler Standesamt. Ihr Aufgabenbereich geht aber weit darüber hinaus und umfasst unter anderem auch das Grund- und Gewerbeamt. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk

Garrel. Zu ihrer ersten Trauung hätten es gerne ein paar mehr Menschen sein dürfen, doch Corona stellt auch im Standesamt neue Regeln auf. Für Andrea Crone war es aber deshalb nicht weniger schön und auch das Brautpaar bedankte sich anschließend für die gut gewählten Worte der Garrelerin.

Seit dem 1. Mai ist sie offiziell zur Standesbeamtin im Rathaus der Gemeinde Garrel bestellt, nachdem sie einen zweiwöchigen Lehrgang in Bad Salzschlirf absolviert hat. Das kleine Hessische Dorf ist bekannt für seine Ausbildung der Eheschließer und entsprechend waren diese 14 Tage von Dialekten aus der gesamten Bundesrepublik geprägt. „Dort wurden verschiedene Fälle durchgespielt und es war zeitlich sehr anspruchsvoll, da es am Ende jeder Woche eine Prüfung gab“, beschreibt die 22-Jährige den Ablauf dieser Fortbildung. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 08. Mai – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.