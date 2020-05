Bauherren stehen in den Startlöchern

Bewerbungsverfahren startet: Bürgermeister Thomas Höffmann (links), Kämmerer Frank Langfermann und Bauamtsleiter Ewald Bley (rechts) zeigten gestern den Plan an Ort und Stelle. Foto: Vorwerk

Von Thomas Vorwerk

Beverbruch. Um einen der 41 Bauplätze in Beverbruchs neuem Baugebiet kann man sich ab morgen online bewerben. Das entsprechende Formular steht auf der Homepage der Gemeinde Garrel (www.garrel.de) zur Verfügung, kann ausgefüllt und per Mail an die Verwaltung geschickt werden. Die Bewerbungsfrist endet am 7. Juli.

Bei einem Ortstermin haben Bürgermeister Thomas Höffmann, Bauamtsleiter Ewald Bley und Kämmerer Frank Langfermann den Plan für das Gebiet am Beverbrucher Damm vorgestellt. Die neue Siedlung soll mit einer Ringstraße erschlossen werden und bekommt Zufahrten sowohl vom Beverbrucher Damm als auch von der Straße „Wellmanns Ring“. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 07. Mai – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.