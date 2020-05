Mit diesem Projekt blüht Tweel bald was

Freuen sich schon auf das Ergebnis: Henning Rolfes (links) und Christian Kruthoff von der Gemeinde hoffen, dass die Saatmischung „Ländliche Blütenwelle“ hält, was ihr Name verspricht. Foto: Dennis Schrimper

Von Dennis Schrimper

Tweel. Noch mutet die ehemalige Ackerfläche hinter der Grundschule Tweel öd und trist an. Doch schon in ein paar Wochen soll die „Ländliche Blütenwelle“ an dieser Stelle ihre ganze Pracht entfalten. So lautet der verheißungsvolle Name der Blumenmischung, die Bauhofmitarbeiter der Gemeinde Garrel am Montag auf der rund 2000 Quadratmeter großen Fläche ausgebracht haben.

Mit der Aussaat und dem erhofften Erblühen von Kornblume, Kosmea, Leimkraut, Mädchenauge, Frauenmantel, Zinnie und Co. ab Juni will die Gemeinde Garrel ihren Beitrag zum Schutz der Artenvielfalt leisten. Bienen, Falter und Vögel möchte man an Ort und Stelle reichlich Nahrung bieten. Direkt daneben soll der neue Sportplatz der Grundschule entstehen.