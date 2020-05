Bunte Steine zaubern Lächeln ins Gesicht

Solidarität während Corona: Julia Hellebusch schafft Woche für Woche zahlreiche kleine Kunstwerke und versteckt sie

Kreativ: Mehr als 100 Steine hat Julia Hellebusch schon bemalt und in Garrel versteckt. Foto: Hellebusch

Von Sandra Hoff

Garrel. Sie tauchen aktuell beinahe überall im Landkreis Cloppenburg auf. Egal ob in Molbergen,, Lindern oder in Garrel – bunte Steine werden zu Herzen oder zu Schlangen gelegt, werden im Ort versteckt oder bewusst vor Kirchen, Feuerwehren oder öffentlichen Einrichtungen ausgelegt. Sie sollen Solidarität in Zeiten der Corona-Krise symbolisieren. Doch wer steckt hinter diesen liebevoll verzierten Steinen? Julia Hellebusch aus Garrel ist eine der Künstlerinnen. Für ihre Steine wurde jetzt sogar eine eigne Facebook-Gruppe mit dem Namen „Garreler Steine“ gegründet. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 4. Mai entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.