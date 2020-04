Schutz der Bewohner gilt oberste Priorität

Ungewohnte Situation: Mitarbeiter und Bewohner des Seniorenzentrums haben sich mit der Situation arrangiert. Sie sprechen sich gegen eine Lockerung des Besuchsverbots aus. Die Senioren müssen in der Einrichtung keinen Mundschutz tragen. Foto: Seniorenzentrum

Garrel (mt). Die Coronakrise sorgt für drastische Einschnitte im Lebensalltag eines jeden von uns, ganz besonders auch im Seniorenzentrum „Haus Elisabeth“ in Garrel. Wie in allen Pflegeheimen besteht auch in der Garreler Einrichtung ein Besuchsverbot, um die älteren und häufig vorerkrankten, immungeschwächten Menschen in der Einrichtung zu schützen.

Dieses Besuchsverbot besteht nun seit dem 16. März.Seither tragen die Pflegekräfte Schutzkleidung und Mundschutz. Die Mitarbeiter werden täglich nach Symptomen, die auf eine Covid-19-Infektion hindeuteten, befragt. Regelmäßig wird die Temperatur kontrolliert. „Es wird alles für uns Menschenmögliche unternommen, um jegliche Gefährdung sowohl von unseren Bewohnern als auch von den Mitarbeitern fernzuhalten“, so Einrichtungsleiter Marco Bosma. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 29. April – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.