Uniform prägt seit 50 Jahren das Bild

Vereinsfoto: In neuer Montur präsentierte sich der Musikverein Garrel am 12. Juli 1970. Foto: © Musikverein Garrel

Von Sandra Hoff

Garrel. Der Musikverein Garrel blickt dieses Jahr nicht nur auf sein 100-jähriges Bestehen zurück, auch die Uniform feiert ein Jubliäum. Seit 50 Jahren prägt sie das Bild der Garreler. Am 1. Mai 1970 präsentierte der Musikverein erstmalig seine neuen champagnerfarbenen Uniformen. Zuvor waren die Mitglieder in dunklen Anzügen aus dem eigenen Fundus angetreten. Fortan sah die Uniform wie folgt aus: schwarzer Hut, weißes Hemd, schwarzer Schlips, champagnerfarbenes Sakko sowie eine schwarze Stoffhose. Zudem sollten auch die Socken schwarz sein. Weil sich aber einge Vereinsmitglieder bei diesem Kleidungsstück nicht immer an die Regel hielten, wurde sogar ein Sockenbeauftragter benannt, der jedes Mal die Farbe kontrollierte.