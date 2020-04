Gemeindejugendring Garrel plant Ferienpassaktionen

Auf Distanz bei den Organisationstreffen: Henry Backhaus (von links) Dietmar Koopmeiners, Lea Schulte, Lisa Hatke und Patrick Vinup planen trotz aller Widrigkeiten rund um die Corona-Pandemie die nächste Ferienpassaktion. Foto: Looschen



Garrel (hub). Die Mitglieder des Gemeindejugendringes Garrel (GJR) lassen sich nicht vom Coronavirus unterkriegen, sie haben ihren Optimismus nicht verloren: Patrick Vinup, Dietmar Koopmeiners, Lea Schulte, Lisa Hatke und Henry Backhaus machen sich unverdrossen an die Vorbereitung der Ferienpassaktion in den Sommerferien.

Optimistisch sind die fünf, aber nicht blauäugig. Alle Veranstaltungen sollen durchgeplant, finanzielle Engagements allerdings noch nicht eingegangen werden. So könne man, sagt Sprecher Patrick Vinup, einerseits den Kindern und Jugendlichen Abwechslung in den Ferien bieten, andererseits aber auch noch kurzfristig absagen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 25. April – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.