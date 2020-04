100-Jahr-Feier wird nachgeholt

Pascal Brauner, Vorsitzender des Musikvereins Garrel: Foto: Brauner

Garrel (sho). Die Enttäuschung beim Musikverein Garrel (MVG) ist immer noch groß: Wegen der aktuellen Corona-Pandemie mussten die Musiker ihre am 20. Mai geplante 100-Jahr-Feier absagen. Ebenso fällt das Kreismusikfest am 21. Mai aus (MT berichtete). Doch für die Garreler ist das kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken und sich davon entmutigen zu lassen. Kurz nach der Absage schmiedete der Vorstand bereits einen neuen Plan.

„Das Risiko einer erneuten Absage in diesem Jahr ist zu hoch“, berichtet Vorsitzender Pascal Brauner. „Daher haben wir uns entschieden, dass wir unter einem Motto, beispielsweise „100+1 Jahre MVG – Jetzt erst recht!“, das Jubiläum mit einem Jahr Verzug in 2021 feiern. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 21. April – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.