Hundetraining: Vierbeiner gehen jetzt online

Web-Coaching für Welpenbesitzer wichtig

Schulung in Corona-Zeiten: Mit ihrer Hündin Shari nahm Sabine Robke an dem Online-Kurs „Der Trick mit dem Click“ teil. Foto: Tanja Korczak

Von Sandra Hoff



Garrel/Bunnen. Sabine Robke ist begeistert: Mit ihrer Labradorhündin Shari nahm die Garrelerin jetzt in der Corona-Zeit an einem Training für Vierbeiner teil – und zwar online. Möglich macht das die Hundeschule „Hundehandwerk Bunnen“, die von Ilona Gaidies seit Oktober vergangenen Jahres geführt wird. Robke, selbst Labrador-Züchterin, weiß, wie wichtig und effektiv solche Kurse sind. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 18. April entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.