100-Jahr-Feier und Kreismusikfest fallen aus

Brauner: „Die Entscheidung ist richtig, die Enttäuschung trotzdem groß“

Pascal Brauner. Foto: © Brauner

Von Sandra Hoff



Garrel. Morgens habe er noch gehofft, es sei alles nur ein böser Traum gewesen, gibt Pascal Brauner, Vorsitzender des Musikvereins Garrel, offen zu. Doch spätestens mit den neuen Corona-Bestimmungen steht fest: Die 100-Jahr-Feier und das Kreismusikfest am Christi-Himmelfahrt-Wochenende müssen abgesagt werden, ebenso wie andere Großveranstaltungen bis zum 31. August. Damit fallen für den Musikverein gleich zwei besondere Events weg, die in Garrel am 20. und 21. Mai auf dem Schützenfestplatz mit mehr als 1000 Besuchern pro Veranstaltung stattgefunden hätten. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 17. April entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.