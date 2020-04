Polizei stoppt Geisterfahrer aus Garrel

Symbolfoto: dpa

Garrel/Emstek (mab). Die Autobahnpolizei hat in der Nacht zu Samstag einen 81-Jährigen aus Garrel gestoppt, der als Geisterfahrer auf der Autobahn 1 unterwegs gewesen ist. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, gingen die ersten Notrufe gegen 2.30 Uhr ein.



Demnach meldeten sich in kürzester Zeit gleich mehrere Autofahrer, die gefährliche Begegnungen mit dem Garreler gemacht hatten. Der 81-Jährige war als Falschfahrer auf der Richtungsfahrbahn Osnabrück unterwegs - und das auch noch auf der Überholspur. Mehrere Autofahrer beschrieben, wie sie dem dunklen Wagen zwischen dem Dreieck Ahlhorner Heide und der Anschlussstelle Cloppenburg im Bereich der Gemeinde Emstek nur noch in letzter Sekunde ausweichen konnten.



Die Autobahnpolizei reagierte sofort und setzte mehrere Streifenwagen ein. Die Polizei konnte schließlich den Garreler stoppen und gefahrlos von der Autobahn lotsen. Die Beamten beschlagnahmten an Ort und Stelle den Führerschein. Es wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Zeugen oder weitere gefährdete Autofahrer sollen sich bei der Autobahnpolizei Ahlhorn unter 04435/93160 melden.

