Garreler auf der A1 lebensgefährlich verletzt

Symbolfoto: dpa

Stuhr/Garrel (mab). Ein 31-Jähriger aus Garrel ist bei einem schweren Unfall auf der A1 in der Nacht zu Karfreitag lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Autobahnpolizei Ahlhorn mitteilte, passierte der Unfall kurz nach Mitternacht zwischen dem Autobahndreieck Stuhr und der Anschlussstelle Brinkum - dort ist derzeit eine Baustelle eingerichtet. Der Garreler war mit seinem Audi auf der rechten von zwei verengten Fahrspuren in Richtung Hamburg unterwegs. Kurz vor der Abfahrt Brinkum ist offenbar ein 50-Jähriger aus Bremen mit seinem Mercedes AMG bei deutlich überhöhter Geschwindigkeit von hinten in den Audi des Garrelers gefahren.



Durch den Aufprall wurde der Wagen des Garrelers in die Mittelschutzplanke geschleudert und wurde in den abgesperrten Baustellenbereich katapultiert. Dort blieb der Audi stehen. Der Mercedes stieß gegen die Außenschutzplanke und kam quer zur Fahrbahn zum Stehen. Weil Rauch aus dem Audi kam, wurde die Feuerwehr alarmiert.



Der Garreler musste umgehend in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Bremer erlitt hingegen nur leichte Verletzungen. Noch an der Unfallstelle bemerkten die Polizisten, dass der Bremer offenkundig betrunken am Steuer saß. Ein Test am Alkomaten ergab einen Wert von 1,98 Promille. Der Führerschein wurde bereits beschlagnahmt. Außerdem wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Die A1 musste für die Bergungsarbeiten für vier Stunden voll gesperrt werden. Den Unfallschaden beziffert die Autobahnpolizei auf 57.000 Euro.