„Im Herzen sind wir verbunden“

Paul Horst (© Hoff)

Von Sandra Hoff



Garrel. Die Coronakrise lässt Gläubige enger zusammenrücken – auch wenn in der Osterzeit keine Gottesdienste besucht werden dürfen. Stattdessen muss die österliche Botschaft auf vielerlei Weise unter die Leute gebracht werden. Die katholische Pfarrgemeinde St. Johannes Baptist Garrel macht es mir ihren Gottesdienst-Übertragungen über den Online-Kanal „Youtube“ (MT berichtete) vor.



Ihm komme in díesen Tagen immer wieder ein Wort von Papst Franziskus in den Sinn, erklärt Garrels Priester Paul Horst: Die Kirche soll sein wie „ein Feldlazarett“. Der Papst meine mit dieser Metapher, dass die Kirche – und damit wir Christen – hinausgehen und denen helfen sollen, die physisch, psychisch, sozial und geistlich verwundet werden, ist sich der Seelsorger sicher, der im MT-Interview erklärt, wie er trotz der Corona-Pandemie in Kontakt mit den Gläubigen bleibt. Das Interview lesen Sie in der Ausgabe am 11. April entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.