Suchtkranke kämpfen mit der Isolation

Einsamkeit: Ohne jede soziale Kontrolle greifen Alkoholkranke schneller wieder zur Flasche. Foto: Hoff

Von Sandra Hoff



Garrel. Die Corona-Krise stellt Alkoholiker und Menschen mit anderen Suchterkrankungen auf eine harte Probe. Das weiß auch Irmgard Rolfes. Seit fast zehn Jahren leitet sie die Kreuzbund-Gruppe in Garrel. Sie selber war lange Zeit alkoholabhängig und kennt die Problematik nur zu gut.



Der Kreuzbund ist eine katholische Selbsthilfe- und Helfergemeinschaft für Suchtkranke und deren Angehörige. Normalerweise finden wöchentlich Gruppentreffen statt, damit sich die Betroffenen gegenseitig in ihrem Verzicht auf Alkohol oder Drogen bestärken und sich über Themen des Alltags austauschen können. Solche Treffen müssen allerdings derzeit wegen der aktuellen Corona-Krise ausfallen.