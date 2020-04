Zukunftsvision lautet „JSG Gemeinde Garrel“

Michael Kohler setzt für die Zusammenarbeit der beiden Fußballvereine ein. Foto: Looschen

Garrel/Varrelbusch (hub). Mit Beginn der Saison 2020/21 wird in der Gemeinde Garrel eine neue Jugend-Spielgemeinschaft (JSG) entstehen. Die Vereine BV Garrel und BV Varrelbusch haben eine Kooperation vereinbart. Bei den Planungen war die Fußballschule Garrel federführend. Michael Kohler, sportlicher Leiter der Schule, erklärt, dass es in der nächsten Saison vermutlich sieben Mannschaften geben werde, die für die JSG Garrel/Varrelbusch auf Punktejagd gehen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 8. April entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.