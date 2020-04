Corona: Für Geburten gibt‘s keinen Aufschub

Die Corona-Krise verunsichert auch Schwangere: Um die Frauen auf die Geburt vorbzubereiten, gehen viele Hebammen jetzt ganz neue Wege. Eine persönliche Wochenbettbetreuung ist nach wie vor möglich – wenn auch eingeschränkt. Foto: dpa/Uli Deck

Von Sandra Hoff

Garrel. Ein Kind zu erwarten, schwanger zu sein, ist immer eine spannende Zeit. Da sind die Sorgen vor der Geburt selbst, die Vorfreude auf das Baby und die Vorbereitungen, die noch in letzter Minute getroffen werden müssen. Jetzt kommt noch der Umgang mit der Corona-Krise hinzu. Viele werdende Mütter sind verunsichert. Zum einen kann der Geburtsvorbereitungskurs nicht mehr wie geplant stattfinden, zum anderen müssen sich die Schwangeren mit quälenden Fragen auseinandersetzen: Wie verläuft die Geburt? Darf der werdende Vater mit in den Kreißsaal? Wie sieht es mit der Wochenbettbetreuung aus? Darf die Hebamme mich überhaupt noch zu Hause besuchen?

„Wenn die Patienten es wünschen, sind Hausbesuche nach wie vor möglich, wenn auch eingeschränkt", sagt Silke Tangemann. Die Garrelerin arbeitet als leitende, angestellte Hebamme im St.-Josefs-Hospital in Cloppenburg, zudem ist sie noch freiberuflich tätig.