Corona als erste große Herausforderung

Höffmann und Bastian im MT-Gespräch

Corona lässt Hochzeiten platzen: Im Garreler Standesamt werden viele Trauungen auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Foto: Vorwerk

Von Sandra Hoff



Garrel/Molbergen. Sie sind noch gar nicht lange im Amt, Witali Bastian hat als Bürgermeister seit November das Sagen im Molberger Rathaus, Garrels Verwaltungschef Thomas Höffmann blickte am 19. März auf seine ersten 100 Tage zurück. Hätte ihnen zu Beginn ihrer Amtszeit jemand gesagt, mit welcher Krise sie sich in einigen Wochen auseinandersetzen müssen, hätten beide Männer wohl laut gelacht. Doch Corona ist bitterer Ernst. Natürlich müssen sich auch langjährige, erfahrene Bürgermeister erstmalig mit so einer Situation auseinandersetzen, allerdings können sie schon auf eine gewisse Routine zurückgreifen, die den beiden Neu-Bürgermeistern im täglichen Alltagsgeschäft – verständlicherweise – noch fehlt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 4. April entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.