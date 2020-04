Brennende Mülltonne greift auf Supermarkt über

Dachstuhlbrand in Garrel. Foto: © FFW Garrel

Garrel (sho). Eine aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geratene Mülltonne verursachte am Donnerstagmittag einen enormen Sachschaden an einem Gebäude an der Cloppenburger Straße in Garrel. Gegen 12 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr zu einem Dachstuhlbrand alarmiert - betroffen war das Gebäude eines Supermarktes mit angebautem Wohnhaus. "Beim Eintreffen der ersten Kräfte hatten sich die Flammen bereits über das Gesimse zum Dachstuhl durchgefressen, die Mülltonne stand halt direkt an der Hauswand", berichtete Gemeindebrandmeister und Einsatzleiter Peter Deeben nach den Löscharbeiten.



Weil der Supermarkt direkt an ein Wohnhaus grenzt, "war die Gefahr groß, dass das sich das Feuer auch dorthin ausbreitet", beschrieb Deeben die Situation. Mit einer Riegelstellung gelang es der Feuerwehr allerdings, das Wohnhaus vor den Flammen zu schützen. Der Dachstuhl über dem Laden wurde völlig zerstört. Die Mitarbeiter und Kunden des Geschäfts hatten dieses glücklicherweise schon vor dem Eintreffen der Feuerwehr verlassen.



Die Einsatzkräfte konnten die Flammen schnell niederschlagen. "Der Einsatz hat etwas mehr als eine Stunde gedauert." Nachdem die Kameraden das Dach großflächig abgedeckt hatten, suchten sie noch mit einer Wärmebildkamera nach versteckten Glutnestern. Aus Garrel waren allein 42 Feuerwehrkräfte im Einsatz, zwölf davon mit schwerem Atemschutz. "Zudem haben wir eine Drehleiter aus Cloppenburg angefordert", sagte Deeben. Das einzig Positive an der Corona-Krise sei, dass viele Menschen zuhause waren und wir dadurch schnell viele Einsatzkräfte vor Ort hatten.



Die Polizei hat vor Ort die ersten Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der Supermarkt muss erst einmal bis auf weiteres geschlossen bleiben.

