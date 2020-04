Online-Plattform soll Firmen helfen

Gemeinsam für Garrel: Gemeindeverwaltung richtet Plattform ein, die es lokalen Einzelhändlern und Dienstleistern ermöglicht, ihre aktuellen Angebote einzustellen. Foto: Hoff

Von Sandra Hoff



Garrel. Wo können die Garreler vor Ort noch welche Produkte kaufen, welche Dienstleistungen in Anspruch nehmen? Was davon kann sogar geliefert werden und von wann bis wann ist welcher Einzelhändler oder Handwerker wie zu erreichen? Nachdem das öffentliche Leben wegen des Coronavirus in den vergangenen Wochen lahmgelegt wurde, sind viele Kunden, was solche Fragen betrifft, verunsichert. Vor diesem Hintergrund hat die Garreler Gemeindeverwaltung kurzerhand entschieden, Bürgern, Unternehmen, aber auch Ehrenamtlichen eine unkomplizierte Lösung zur Verfügung zu stellen.