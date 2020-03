Vor Abflug drohte noch eine Gefängnisstrafe

Die Karte von Haifa braucht Judtih Vossmann nicht mehr. Ihr Praktikum musste sie vorzeitig abbrechen. Foto: Ruth Vossmann

Garrel (hub). Bis zum August wollte Judith Vossmann noch in Israel bleiben. In einem Krankenhaus in Haifa machte sie ein einjähriges Praktikum. Das nahm ein jähes Ende: Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend schickte einen Brandbrief. „Sofort nach Hause kommen“, hieß es darin in Kurzform.



Das Auftreten der Corona-Pandemie in Israel hat Judith Vossmann hautnah miterlebt. Einen Schock erlebte sie mit Bekannten, als sie ein Wanderwochenende geplant hatten und zum Bahnhof gingen. Von einer Polizistin nach ihrem Herkunftsland befragt, wurde eine Gefängnisstrafe in Aussicht gestellt. Aus Deutschland Eingereiste mussten sich zwei Wochen in Quarantäne begeben.