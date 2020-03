Aus den Anden geht‘s heim in die Quarantäne

Zwischenstopp: Bernd Meyer atmet durch – mit faszinierender Aussicht auf den pazifischen Ozean. Foto: Hanno Lechtermann

Garrel (hub). Abenteuerfahrt mit dem Motorrad in den Anden, eine Odyssee auf der Rückfahrt direkt in den Krisenmodus seiner Firma und jetzt freiwillig zu Hause in Quarantäne: Bernd Meyer kann lange erzählen, was er auf der Fahrt mit 18 Bikern in den Anden, durch Chile, Bolivien und Peru erlebt hat. Aktuell müssen die überwältigenden Eindrücke der Fahrt den Erlebnissen auf der Rückreise noch weichen.



„Was ist da in Deutschland los? Spinnen die?“, lautete die Frage unter den Bikern, die während ihrer Tour mit der Heimat in Verbindung standen. Der Ernst der Corona-Lage in Deutschland wurde vollends deutlich, als die Bundeskanzlerin sich mit einem dringenden Appell an das Land wendete. Schnell erreichten die Coronaviren Südamerika. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 26. März entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.