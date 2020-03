Unfall in Garrel: 39-Jähriger schwer verletzt

Foto: nwm-tv

Garrel (mab). Mit schweren Verletzungen ist am Dienstagabend ein 39-jähriger Saterländer in ein Krankenhaus gebracht worden. Zuvor hat es einen schweren Unfall auf der Thüler Straße in Garrel gegeben. Wie die Polizei mitteilte, passierte der Unfall gegen 20.30 Uhr. Der Saterländer war mit seinem Opel in Richtung Bundesstraße 72 unterwegs, als er offenbar in einer Rechtskurve die Kontrolle verlor.



Das Auto geriet von der Straße und landete im angrenzenden Straßengraben. Die Freiwillige Feuerwehr Garrel musste alarmiert werden, weil der 39-Jährige in dem Unfallwrack eingeklemmt war. Die Verletzungen war schwer, aber nicht lebensgefährlich. Die Thüler Straße musste für die Bergungsarbeiten gesperrt werden. Den Unfallschaden schätzt die Polizei auf 5300 Euro.