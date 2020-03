Online-Messe etabliert sich

Im Internet: Pfarrer Paul Horst (rechts), assistiert von Diakon Hubert Looschen, feierte eine Heilige Messe, die im Internet verfolgt werden konnte. Foto: Max Vohsmann

Garrel (hub). Aller Anfang ist schwer. Das wurde am Sonntagmorgen deutlich, als eine Eucharistiefeier aus der Pfarrkirche St. Peter und Paul Garrel auf You­Tube gesendet werden sollte (MT berichtete). Die Aufzeichnung verlief ohne Probleme. Die gab es allerdings bei der Übertragung, die letztlich mit Hilfe eines Fachmannes gelöst wurden. Statt um 9.30 Uhr, wie angekündigt, konnte die Messe erst ab 12 Uhr gesehen werden. Obwohl man sich erst einige Stunden nach der Feier einklicken konnte, haben das bis zum Montagmorgen über 1000 Gläubige getan. Eingestellt wurde der Gottesdienst unter „Diakon Hubert Looschen“.



