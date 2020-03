Thomas Höffmann im 100-Tage-Check

Garrels Bürgermeister seit Dezember im Amt

Seit 100 Tagen im Amt: Seinen Arbeitsplatz verlässt Bürgermeister Thomas Höffmann oft erst spät abends.Foto: Hoff

Von Sandra Hoff



Garrel. Verwaltungsarbeit ist nichts Neues für Thomas Höffmann, der zuletzt als Referatsleiter im Bremer Innenministerium tätig war. Ein Luftbild vom Garreler Dorfpark hat er mitgenommen in sein Büro, ebenso ein selbst gemaltes Bild seines Neffens das ihn als Bürgermeister mit Zylinder und blauen Frack zeigt. Ansonsten hat er die Einrichtung von seinem Vorgänger übernommen. „Die Arbeit läuft so, wie ich es mir vorgestellt habe“, sagt der zweifache Familienvater mit Blick auf sein neues Amt als Garrels Bürgermeister. Schon jetzt fühle er sich so, als arbeite er schon seit Jahren als Verwaltungschef. Böse Überraschungen? „Gab es nicht.“ Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 19. März entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.