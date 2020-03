Reihenweise Reifen zerstochen

Symbolfoto: dpa



Garrel (mab). Die Polizei ermittelt in mindestens zehn Fällen wegen Sachbeschädigung. Wie die Beamten am Sonntag mitteilten, sind in der Nacht von Freitag auf Samstag die Reifen mehrerer Autos zerstochen worden. In allen Fällen waren die Autos auf Privatgrundstücken abgestellt. Die Taten sollen zwischen 23 Uhr und dem frühen Samstagmorgen an folgenden Straßen passiert sein: Stormstraße, Uhlandstraße, Humboldtstraße, Lessingstraße und August-Hinrichs-Straße. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch unklar. Nun werden Zeugen gesucht, die verdächtige Personen gesehen haben könnten. Hinweise unter 04474/310.