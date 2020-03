Heimatbegriff wird bedeutsamer

Amerika-Schluck für den Landrat: Als Dank für seinen Vortrag erhielt Johann Wimberg (Vierter von rechts) vom Vorstand des Garreler Heimatvereins eine Flasche Hochprozentiges. Foto: Hoff

Von Sandra Hoff



Garrel. „Dem Südoldenburger wird einiges nachgesagt, aber nicht, dass sie die Hände in den Schoss legen“, sagte Landrat Johann Wimberg als Gastredner auf der Generalversammlung des Garreler Heimatvereins im Gasthaus „Zum Schäfer“. Im Gepäck hatte der Friesoyther einen Beitrag über das Thema „Heimat“.



„Heimat ist ein Begriff, der wieder an Bedeutung gewonnen hat, er hat sein verstaubtes Image abgelegt“, betonte der Landrat. Dass der Landkreis Cloppenburg für zahlreiche Menschen „Heimat bedeutet“, belegte er eindrucksvoll mit aktuellen Zahlen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 11. März entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.