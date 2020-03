600-Mitglieder-Grenze ist geknackt

Den neuen Vorstand des VdK-Ortsverbands Garrel bilden Josef Stallmann (von links), Franz Ostendorf, Renate Wendeln, Franz Emke und Hans-Georg Oltmanns. Foto: Yvonne Högemann

Von Yvonne Högemann



Garrel. Auf ein ereignisreiches Jahr blickte Schriftführer Josef Stallmann zurück. Nach der Entlastung des gesamten Vorstandes konnte Bernd Tebben als Wahlleiter seines Amtes walten. Zum neuen ersten Vorsitzenden wurde Franz Emke gewählt. Als 600. Mitglied begrüßte der Vorstand Margret Wendeln im Verein. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 11. März entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus Garrel:

10.03.2020 | Mini-Elche regen die Fantasie von Kindern an