Mini-Elche regen die Fantasie von Kindern an

Präsentieren ihr Kinderbuch „Schnuffelgeschichten“: Carsten Steiner und Christine Rosenthal. Foto: Hoff

Von Sandra Hoff



Garrel. Zwei Mini-Elche, zahlreiche Fantasiegestalten, eine Kuschel-Höhle und liebevoll gestaltete Zeichnungen sind die Zutaten für das Kinder- und Malbuch „Schnuffelgeschichten. Die Geschichten hat Carsten Steiner schon vor Jahren geschrieben, zur Veröffentlichung seines Kinderbuches „Schnuffelgeschichten" fehlten ihm allerdings lange Zeit die passenden Illustrationen. Doch meistens scheiterte es an der Umsetzung oder an den hohen Honorarvorstellungen. Bis eine Kollegin den Kontakt zu Christine Rosenthal (geborene Oltmann) aus Garrel herstellte, die den Figuren des Buches jetzt Leben einhauchte.