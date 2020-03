Comedian in Garrel: Don Clarke ist herrlich britisch trocken und ziemlich überdreht. Foto: Yvonne Högemann

Garrel (yhö). Die Comedy-Night in Garrel erwies sich wieder als Publikumsmagnet. Die rund 250 Besucher zeigten sich begeistert. Zum 14. Mal schon veranstaltete der Kunst- und Kulturkreis Garrel dieVeranstaltung, die seit einigen Jahren im Gasthaus „Zum Schäfer“ stattfindet. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 9. März entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.