Zeit bis Ostern nutzen, sich selbst nicht zu belügen

Plakate der Fastenaktion zieren die Kirchentüren: Pastor Paul Horst betont: „Gott nimmt uns so an, wie wir sind.“ Foto: Hoff

Von Sandra Hoff



Garrel. Die großen Banner, die in den vergangenen zwei Jahren während der Fastenzeit die Straßen in der Gemeinde Garrel geziert haben, bleiben dieses Jahr aus. Eine Fastenaktion gibt es trotzdem. „Vielen Menschen ist aufgefallen, dass die großen Transparente fehlen, sie vermissen die österliche Botschaft“, sagt Pastor Paul Horst im MT-Gespräch. Dass die Aktionen mit den Bannern so viel Anklang gefunden haben, freut ihn sehr. Auf die österliche Botschaft müsse aber niemand verzichten.



