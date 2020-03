Pop-Oratorium schlägt Brücke zum Heute

Pop-Oratorium: Ein beeindruckendes Konzert gab der Projektchor der Herz-Jesu-Gemeinde Ahlhorn mit einem Orchester in der Beverbrucher Kirche. Foto: Looschen

Von Hubert Looschen



Beverbruch. Mit dem Projektchor der Katholischen Herz-Jesu-Gemeinde Ahlhorn und einem kleinen Orchester schuf der Dirigent eine ganz andere, ökumenische Form, das Leben der Gottesmutter darzustellen, als viele es sonst kennen. Alle Besucher in der bis auf den letzten Platz besetzten Beverbrucher Kirche Sankt Josef gingen diesen neuen Weg begeistert mit. Die Musik stammt von Siegfried Fietz, einer der Ersten, die neue geistliche Lieder geschrieben haben.