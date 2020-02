Bauherren benötigen volles Punktekonto

Die eigenen vier Wände: Der Wunsch ist auch in der Gemeinde Garrel ausgeprägt. Kaum ist ein Baugebiet ausgewiesen, sind auch schon die allermeisten Parzellen vergeben. Die neue Handhabe soll alles gerechter machen. Foto: Thomas Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Garrel. Wer in Garrel bislang bauen wollte, der brauchte Geduld, denn die Warteliste ist lang. 500 potenzielle Bauherren stehen alleine im Hauptort Schlange und in den Bauerschaften sind es noch einmal 200, wie Kämmerer Frank Langfermann in einem Pressegespräch erklärte. Eine Richtlinie, die Vertreter aller Fraktionen und der Veraltung erarbeitet haben und die der Rat in dieser Woche verabschiedet hat, soll für ein transparentes und faires Verfahren sorgen.



Ein Punktesystem entscheidet künftig darüber, wie früh man zum Zuge kommt. Die Menschen auf der Warteliste werden angeschrieben und über die neue Regelung informiert. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 29. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.