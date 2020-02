Schuldenberg wächst um 7,6 Millionen Euro

Foto: Vorwerk

Von Thomas Vorwerk



Garrel. Einen Rekordhaushalt hat der Rat der Gemeinde Garrel auf seiner Sitzung am Montag verabschiedet. Investitionen in Höhe von 25,3 Millionen Euro hat es in der Geschichte der Gemeinde noch nicht gegeben und dennoch „werden wir keine Steuern anheben und keine Streichkonzerte unserer bisherigen kommunalen Leistungen anstimmen müssen“, meinte Bürgermeister Thomas Höffmann.



Im ausgeglichenen Ergebnishaushalt stehen sich Erträge und Aufwendungen in Höhe von 28,13 Millionen Euro gegenüber. Im Finanzhaushalt sind an Einzahlungen 27,3 Millionen Euro und an Auszahlungen 23,9 Millionen Euro ausgewiesen. Es werden 7,6 Millionen Euro Kredite zur Finanzierung aller Aufgaben benötigt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 26. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.