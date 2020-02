Tanzdarbietungen haben Hand und Fuß

Ganz in Rot: In die Märchenwelt von „Dornröschen“ entführte „uneXpected“ aus Beverbruch die Zuschauer. Foto: Yvonne Högemann

Von Yvonne Högemann



Garrel. „Bei der Ausrichtung eines Wettkampfes dieser Größenordnung sind wir erprobt“, erklärte Anne Backhaus, Pressewartin der DJK Beverbruch. „Erst vor zwei Jahren haben wir den Regioentscheid hier in Garrel organisiert.“ Insgesamt 33 Gruppen zeigten nun in 58 Aufführungen ihr Können in der „Gymnastik mit Handgerät“ und der „freien Tanzgestaltung“ mit vielseitigen Themenchoreografien nach den Richtlinien des Deutschen Turnerbundes (DTB).



Neben elf Mannschaften aus den eigenen Reihen waren auf den Bezirksmeisterschaften auch sieben Gruppen aus Garrel, sieben aus Bunnen, sechs aus Bösel sowie zwei Gruppen aus Kneheim vertreten.