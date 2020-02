Freiheit beginnt, wo die Sucht endet

Alarmierend: Geschätzte 1,5 bis 2,5 Millionen Deutsche sind Alkoholabhängig. Foto: Jens Büttner/dpa

Von Sandra Hoff



Garrel. Sie will Betroffenen und Angehörigen die Angst vor dem ersten Schritt nehmen: sich einer Selbst-Hilfegruppe anzuschließen. Irmgard Rolfes aus Garrel gibt offen zu: „Für mich selbst waren die Gruppen-Treffen enorm wichtig. Ohne sie hätte ich den Ausstieg aus der Sucht nicht geschafft.“ Heute hilft ist sie diejenige, die in Krisenzeiten hilft: Seit fast zehn Jahren leitet sie die Kreuzbund-Gruppe Garrel – aus Überzeugung, mit Leidenschaft und Herz.



Dass das Problem Sucht nicht auf dem Rückzug ist, das erlebt Rolfes zum Beispiel bei ihren Besuchen in Entgiftungsstationen. Gleichzeitig merkt sie, dass weniger Patienten das Angebot einer Selbsthilfegruppe wahrnehmen als früher.