Fahrbahnverbreiterung in greifbarer Nähe

Machten sich ein Bild vor Ort: (von links) Stefan Meyer, Christoph Penning, Karl-Heinz Bley, Klaus Haberland, Bernd Althusmann, Ewald Bley und Thomas Höffmann begutachteten den Zustand der Beverbrucher Straße zur Kreuzung Sager Straße.Foto: Hoff

Von Sandra Hoff



Garrel/Beverbruch. Der Zustand der L 871 (Beverbrucher und Großenknetener Straße) steht in der Kritik – nicht nur bei den Anwohnern, die Gemeinde Garrel ärgert sich ebenfalls seit Jahren über die Situation vor Ort. Doch ihr sind bei möglichen Maßnahmen die Hände gebunden, Landesstraßen fallen nicht in ihr Hoheitsgebiet. Auch Landtagsabgeordneter Karl-Heinz Bley fordert: „Es muss jetzt endlich etwas passieren.“ Damit mögliche Sanierungs- und Verbreiterungsmaßnahmen nun zeitnah umgesetzt werden, hatte Bley Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann nach Garrel eingeladen, damit sich der Politiker vor Ort einen Überblick über das Gefahrenpotenzial verschaffen konnte. Im Gepäck hatte er immerhin eine Teillösung. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 20. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

